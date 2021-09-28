В TikTok стартовало реалити-шоу о стажировках в Сбере

В TikTok-аккаунте Сбера стартовало реалити-шоу, цель которого — повышение информированности молодёжи о стажировках в банке. В рамках реалити-шоу подписчики TikTok-блогеров смогут оценить технологичность офисов, познакомиться с корпоративной культурой и традициями Сбера, а также увидеть возможности профессий будущего, пользу и увлекательность стажировки. Каждый зритель сможет сам оценить все преимущества обучения в Сбере, погрузиться в специфику работы сотрудников разных отделов и сделать выбор в пользу той или иной профессии. "Сегодня битва за таланты начитается с самого раннего возраста — уже подростком человек выбирает, с какими брендами ему по пути — и как клиенту, и как соискателю. Сбер — самый популярный финансовый бренд среди молодой аудитории, и мы стремимся быть работодателем первого выбора для нового поколения. TikTok — одна из самых популярных соцсетей среди молодых людей, поэтому мы решили рассказать старшим школьникам и студентам об HR-бренде Сбера и о наших карьерных возможностях в лёгком игровом формате реалити-шоу. Уверен, что уже в следующем году мы увидим часть зрителей шоу на стажировках в Сбере", - рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Ежегодно весной и осенью Сбер приглашает студентов старших курсов вузов очной формы обучения на программу стажировок SberSeasons. В рамках проекта студенты могут выбрать одно из 18 направлений деятельности: Java, JavaScript, мобильную разработку (iOS/Android), Data Science, Data Engineering, аналитику, QA, нагрузочное тестирование, кибербезопасность, кибербезопасность SOC и реагирование на инциденты, Network Security, анализ событий, системный анализ, бизнес-анализ, DevOps, право, UX-/UI-дизайн, графический дизайн, экономику и финансы. Сбор заявок на осеннюю волну уже открыт, выход на стажировку запланирован на октябрь-декабрь. При этом стажировка проходит не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре и Сургуте. Всего стажировка длится от трёх до шести месяцев, она оплачивается, студент может выбрать гибкий график работы от 20 до 40 часов в неделю.