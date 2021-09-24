В Красноярском крае предотвратили нападение на школу

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — приводит ТАСС его слова.

В Перми утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.