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Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

RT на русскомиещё 5
25 минут назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае предотвращено нападение на школу, подозреваемый задержан.

В Красноярском крае предотвратили нападение на школу
Фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — приводит ТАСС его слова.

Других подробностей ЧП Бастрыкин не привёл.

В Перми утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43 человека.

Образование,Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,ИТАР-ТАСС,
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