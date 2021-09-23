Рособрнадзор: Отказ от ЕГЭ скажется на качестве образования

В Рособрнадзоре спрогнозировали последствия полного отказа от Единого государственного экзамена, сообщает РИА Новости.

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В ведомстве считают необоснованным полный отказ от аттестации в таком формате, так как существуют риски, что отказ от ЕГЭ скажется на качестве российского образования. Отмечается, что единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют учащихся школ к обучению.

Рособрнадзор напомнил, что Единый государственный экзамен подтвердил востребованность и является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения.

Как сообщалось ранее, Рособрнадзор намерен внести изменения в Единый государственный экзамен по всем предметам. Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что корректировки не будут «революционными». «Ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», - отметил он.

Все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Это поможет избавиться от стресса у родителей, учителей и учеников, уточнил министр.