В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Австрийский вуз допустил к занятиям привитых "Спутником V" студентов

Российская Газета
24 минуты назад

Университет австрийского города Грац допустит к очным занятиям студентов, привившихся пока не одобренными Евросоюзом вакцинами - в том числе российским "Спутником V".

Европейский вуз допустил к занятиям привитых "Спутником V"
Фото: ТАССТАСС

Как следует из объявления на сайте вуза, учащиеся должны будут предоставить сертификаты о вакцинации, чтобы получить допуск к учебному процессу. Таким образом, университет, второй по величине в Австрии, стал первым в стране, решившим признать российскую вакцину. Наряду со "Спутником V" университет также допустил к занятиям учащихся, вакцинированных китайскими Sinopharm и Sinovac. Перед началом учебы в очном формате университет выдвинул целый ряд требований к студентам.

Во-первых, для допуска к парам, экзаменам и на территорию библиотеки они обязаны предоставить подтверждение либо перенесенного коронавируса, либо отрицательного теста на инфекцию, либо сделанной прививки (правило трех "П", которое в Австрии называют правилом 3G. - Прим. "РГ"). Все соответствующие сертификаты должны быть признаны Федеральным министерством социальных вопросов, здравоохранения, ухода и защиты потребителей. Во-вторых, студентов обязали носить защитные маски формата FFP2 в коридорах, во время учебных мероприятий и экзаменов - за исключением устных. Снимать ее разрешается во время выступлений.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в сфере образования Австрии, местные вузы могут сами устанавливать правила допуска студентов к учебному процессу.

Образование,В мире,ЕС,ИТАР-ТАСС,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители