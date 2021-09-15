В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России сделают бесплатным проезд для студентов очных отделений

News.ruиещё 6
15 сентября 2021

Госдума России нашла способ сберечь скромный бюджет студентов
Фото: News.ruNews.ru

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов-очников. Авторами выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, сообщает URA.RU. Меру посчитали необходимой, потому что транспорт — это самая большая статья расходов у студентов.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, — говорится в тексте законопроекта.

При этом парламентарии отметили, что расходы на транспорт отнимают большую часть бюджета студентов, так как уровень их доходов по стране крайне низкий. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что в результате спецпроекта в Энгельсском районе Саратовской области представители надзорных органов обнаружили несколько десятков безработных граждан, которые ведут роскошный образ жизни. Об этом сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём Telegram-канале. Эти люди скупают элитную недвижимость и прочие предметы роскоши.

Образование,Законопроекты,Алексей Диденко,Дмитрий Свищев,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,РИА Ura.ru,Россия,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители