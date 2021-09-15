Госдума России нашла способ сберечь скромный бюджет студентов

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для студентов-очников. Авторами выступили депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, сообщает URA.RU. Меру посчитали необходимой, потому что транспорт — это самая большая статья расходов у студентов.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в статью 40 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, — говорится в тексте законопроекта.

При этом парламентарии отметили, что расходы на транспорт отнимают большую часть бюджета студентов, так как уровень их доходов по стране крайне низкий. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2022 года.