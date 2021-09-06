Пользователи благотворительной платформы Сбера собрали более 430 млн рублей на добрые дела

5 сентября отмечался Международный день благотворительности, который был учреждён ООН, чтобы привлечь внимание общественности к деятельности благотворительных организаций.

Поддержка системного развития социальных и благотворительных проектов – это важная стратегическая задача Сбера, часть его ESG-стратегии и Политики в области ESG и устойчивого развития. Сбер сотрудничает с более чем 170 благотворительными фондами и развивает собственные инициативы, направленные на решение проблем социально-экономического неравенства, в том числе Благотворительный фонд СберБанка «Вклад в будущее» и его программы для развития образовательной и инклюзивной сфер в России, Благотворительная платформа «СберВместе» для сбора пожертвований проверенными фондами и другие.

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Платформа «СберВместе»

Сбор средств на проведение благотворительных акций и поддержку проектов и фондов ведётся на специальном сайте «СберВместе». За время существования платформы на ней уже собрано более 430 млн рублей, в том числе 87 млн рублей — только за первое полугодие 2021 года. Всего пользователи «СберВместе» совершили 275 000 пожертвований, из них в первом полугодии 2021 года — 79 000.

Программа при поддержке фонда «Вклад в будущее» направлена на борьбу с образовательным неравенством в регионах России. Для этого в школы малых городов и деревень привлекаются выпускники ведущих вузов и специалисты из разных сфер.

В 2020/21 учебном году 240 учителей проекта обучали почти 20 тысяч детей в 97 школах семи регионов России. Помимо действующих участников, у программы есть выпускники, большинство из которых остались работать в сфере образования.

19 учителей — участников программы стали победителями в престижных профессиональных конкурсах, а более 400 их учеников добились успеха на олимпиадах разных уровней, впервые участвуя в них.

На работу в школы в 2021/2022 учебном году выходят более 230 участников, прошедших обучение в Летней школе программы и многоступенчатый отбор из почти 13 000 кандидатов.

Благотворительная акция «Мир открытых возможностей»

В этом году накануне Дня знаний Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и платформа «СберВместе» в третий раз запустили благотворительную акцию «Мир открытых возможностей». Цель акции — поддержать проекты некоммерческих организаций, которые помогают детям с особенностями и опытом сиротства получить шанс занять своё место в жизни, подготовиться к обучению в школе, научиться общению и социальному взаимодействию.

Благотворительная акция ориентирована на помощь детям в регионах — 55 особенных детей примут участие в программах участников альянса профессиональных организаций в сфере помощи людям с психическими нарушениями «Ценность каждого»: валдайского «Движения сельских женщин», красноярского «Центра лечебной педагогики», «Прикосновения» в Оренбурге и центра «Дорогой добра» в Кирове. В результате ребята получат возможность подготовиться к школе и сделать новый важный шаг в жизни. К окончанию акции в середине октября 2021 года планируется собрать 2,5 млн рублей. Сумма пожертвований «Мира открытых возможностей» будет удвоена Сбером.

Социальные проекты Сбера и поддержка нами благотворительных фондов растут и расширяются год от года. Уменьшение социально-экономического неравенства мы считаем одной из важнейших своих задач, поэтому содействие системному развитию социальных проектов мы включили в Политику ESG Сбера. Мы поддерживаем самые разные благотворительные инициативы – от инклюзивных проектов и помощи детям с получением образования до поддержки медицины, а в прошлом году через платформу «СберВместе» собирались пожертвования на разработку вакцины против коронавируса. В этот день хочется поблагодарить всех наших клиентов, сотрудников, партнеров, которые не проходят мимо, когда кто-то нуждается в помощи, и помогают делать добро.