В России призвали сократить число классов до 9

В России нужно пересмотреть школьные программы и сократить количество классов с 11 до 9. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров.
«Я считаю, что можно пересмотреть программу. Что-то структурировать, что-то соединить. Вот по „русскому языку“ это возможно. И, соответственно, надо иметь кадры. Девять классов, это не значит, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее. А чтобы сделать эффективнее, надо проработать разные темы и смотреть, как это сократить и не выбросить сам контент», — сказал URA.RU Александр Снегуров.
По мнению заслуженного учителя РФ, человек, посвятивший обучению в школе 11 лет, выглядят измученными.
«К 11 годам я массово вижу, как люди измучены, как они раздражены. В общем-то, последние два года у многих не обучение в школе, а досидеть, как в зале ожидания и беготня по репетиторам», — добавил он.
С мнением Александра Снегурова не согласился заслуженный учитель РФ Геннадий Любич.
«Ребенок после девятого класса еще не готов к высшему учебному заведению, потому что 10 и 11 класс призваны для того, чтобы подготовиться. Если ребенок собирается идти в высшее учебное заведение, ему не надо идти в 10 класс. Он может пойти в ПТУ, колледж, среднее профтех образование и так далее», — уточнил собеседник URA.RU.