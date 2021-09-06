В России призвали сократить число классов до 9

«Я считаю, что можно пересмотреть программу. Что-то структурировать, что-то соединить. Вот по „русскому языку“ это возможно. И, соответственно, надо иметь кадры. Девять классов, это не значит, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее. А чтобы сделать эффективнее, надо проработать разные темы и смотреть, как это сократить и не выбросить сам контент», — сказал URA.RU Александр Снегуров.