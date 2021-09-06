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Заслуженный учитель РФ призвал сократить число классов с 11 до 9

Ura.Ruиещё 7
6 сентября 2021

В России нужно пересмотреть школьные программы и сократить количество классов с 11 до 9. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров.

В России призвали сократить число классов до 9
Фото: URA.RUURA.RU

«Я считаю, что можно пересмотреть программу. Что-то структурировать, что-то соединить. Вот по „русскому языку“ это возможно. И, соответственно, надо иметь кадры. Девять классов, это не значит, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее. А чтобы сделать эффективнее, надо проработать разные темы и смотреть, как это сократить и не выбросить сам контент», — сказал URA.RU Александр Снегуров.

По мнению заслуженного учителя РФ, человек, посвятивший обучению в школе 11 лет, выглядят измученными.

«К 11 годам я массово вижу, как люди измучены, как они раздражены. В общем-то, последние два года у многих не обучение в школе, а досидеть, как в зале ожидания и беготня по репетиторам», — добавил он.

С мнением Александра Снегурова не согласился заслуженный учитель РФ Геннадий Любич.

«Ребенок после девятого класса еще не готов к высшему учебному заведению, потому что 10 и 11 класс призваны для того, чтобы подготовиться. Если ребенок собирается идти в высшее учебное заведение, ему не надо идти в 10 класс. Он может пойти в ПТУ, колледж, среднее профтех образование и так далее», — уточнил собеседник URA.RU.

Образование,Общество,РИА Ura.ru,Россия,
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