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Власти Москвы рассказали о формате школьных линеек 1 сентября

News.ruиещё 8
32 минуты назад

Московские школы самостоятельно решат, проводить ли 1 сентября торжественные линейки с учётом коронавирусных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Власти Москвы рассказали о формате школьных линеек 1 сентября
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Сообщается, что по решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы. В школу родители допускаются только в случае крайней необходимости, например, для встречи с учителем или директором, и только в маске.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах будут усилены противоэпидемические меры. При этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что планов о переходе на дистанционное обучение нет. Он также опроверг слухи о том, что в школы якобы не будут допускаться учащиеся, не прошедшие вакцинацию от коронавируса. Столичные власти надеются, что в новом учебном году пандемия не отразится на работе школ и ученики будут получать знания в очном формате.

Образование,Новости Москвы,Сергей Кравцов,Правительство Москвы,
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