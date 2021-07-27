В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

МГУ начнет учебный год в смешанном формате

Вечерняя Москва
4 минуты назад

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова приступит к работе в сентябре в смешанном формате. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий во вторник, 27 июля.

МГУ начнет учебный год в смешанном формате
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в очном формате обучения будет учитываться фактор вакцинации, чтобы не допустить вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

— Уверенно говорю, что занятия начнутся 1 сентября. Они начнутся в смешанном формате, а вот величина очного общения будет зависеть от прививочных результатов, — приводит слова ректора РИА Новости.

Он добавил, что университет ждет возвращения иногородних и иностранных студентов. Чтобы въехать в общежитие, им будет необходимо предъявить ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. Кроме того, в МГУ сохранят резервные корпуса на случай выявления коронавируса среди обучающихся.

— Будем изучать и учитывать масштабы очного обучения. Будем учитывать, кто вакцинирован, кто имеет какие-то другие гарантии, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем на занятия допускать тех, кто не вакцинирован, — заключил Садовничий.

Ректор сообщил, что конкурс среди поступающих в МГУ составил в этом году более девяти человек на место. Всего на бюджет и коммерческую основу в этом году в университет зачислят 11–12 тысяч абитуриентов.

В этом году дополнительные вступительные испытания в МГУ сдала девятилетняя жительница столицы Алиса Теплякова. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии, а также информатике, после чего ей вручили аттестат за 11-й класс. Она планирует поступить на факультет психологии в МГУ, также она рассматривает другие факультеты, связанные с экологией и биоинформатикой.

Образование,Новости Москвы,Общество,Виктор Садовничий,МГУ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители