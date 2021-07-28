Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью РИА Новости.

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press Sergey Smirnov/Global Look Press

Сейчас идёт процесс конкурсного отбора, зачисления, — сказал ректор.

Садовничий отметил, что у него большой опыт приёма и он видел школьников, которые поступали в МГУ в 14–15 лет. И это всегда особый случай, добавил глава ведущего вуза России.

Любой врач скажет, что ребёнок ещё формируется, такие ребята требуют особого внимания, — пояснил ректор.

Виктор Садовничий добавил, что пока ещё не узнавал, какой балл получила девочка и сможет ли она поступить. Но если Алиса всё же будет зачислена, ректор хотел бы, чтобы ей выделили педагога-психолога, который помог бы школьнице комфортно учиться в университете.

Алиса Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно закончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Девочка собиралась поступать на факультет психологии МГУ. Университет согласился принять вундеркинда, если она пройдёт вступительные экзамены.