Минпросвещения готово обсуждать введение пятидневного обучения в школах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России готово обсуждать введение пятидневного обучения в школах, но при этом учебное заведение должно само выбрать подходящий для себя график. Об этом сообщил в четверг глава министерства Сергей Кравцов на слушаниях в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

Один из участников слушаний предложил ввести в школах пятидневное обучение вместо шестидневного, которое зачастую приводит к загруженности детей. И если в Москве и некоторых других регионах эта проблема неактуальна, то в остальных субъектах РФ этот вопрос все еще стоит на повестке дня.

"По поводу пятидневки и единого учебного плана для всех: давайте обсуждать, здесь нужно смотреть, действительно, много особенностей у школ", - сказал Кравцов.

Он отметил, что есть определенные плюсы и минусы введения такого графика.