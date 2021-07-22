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Минпросвещения готово обсуждать введение пятидневного обучения в школах

ТАССиещё 13
9 часов назад

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России готово обсуждать введение пятидневного обучения в школах, но при этом учебное заведение должно само выбрать подходящий для себя график. Об этом сообщил в четверг глава министерства Сергей Кравцов на слушаниях в Общественной палате, посвященных совершенствованию системы образования.

Один из участников слушаний предложил ввести в школах пятидневное обучение вместо шестидневного, которое зачастую приводит к загруженности детей. И если в Москве и некоторых других регионах эта проблема неактуальна, то в остальных субъектах РФ этот вопрос все еще стоит на повестке дня.

"По поводу пятидневки и единого учебного плана для всех: давайте обсуждать, здесь нужно смотреть, действительно, много особенностей у школ", - сказал Кравцов.

Он отметил, что есть определенные плюсы и минусы введения такого графика.

"Есть плюсы и минусы. Я думаю, что некие рекомендации от Министерства просвещения, наверное, можно дать, и школа сама уже смотрит несколько вариантов, на наш взгляд, хороших учебных планов", - добавил министр.

Образование,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
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