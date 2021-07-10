Путин обратился к выпускникам российских вузов

В день всероссийского студенческого выпускного, 10 июля, президент Владимир Путин обратился к выпускникам вузов, поздравив их с окончанием обучения. Видео обращения размещено на сайте главы государства.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

В своём обращении Путин сообщил выпускникам вузов, что теперь в их жизни начинается совершенно новый этап, где практически всё будет зависеть только от них самих, от их умений и целеустремлённости.

Вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений и, уверен, сумеете добиться очень многого, — сказал президент.

Путин также напомнил, что в нынешнем году выпускной у студентов проходил под девизом «С наукой в сердце», отметив, что в современном мире важно постоянно получать новые знания, всегда быть в курсе передовых решений в своей профессиональной отрасли и уметь применять их в работе.

Будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим, — отметил президент.

Отдельно он поздравил преподавателей, поблагодарив за огромный труд в интересах будущего страны.

Всероссийский студенческий выпускной пройдёт в этом году в онлайн-формате. Для молодых людей проведут трансляцию праздничного концерта. Дипломы о высшем образовании получают около 900 тысяч человек.