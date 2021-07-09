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Попова: штамм «дельта» может проявляться в жару

Алиса Селезнёва
16 часов назад
Гипотеза проявления штамма коронавируса «дельта» в жару изучается учеными и на текущем этапе требует проверки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут РИА Новости.
Попова: штамм «дельта» может проявляться в жару
Фото: ТАССТАСС
Попова отметила, что в России так же, как и почти в 100 странах мира, начал циркулировать новый штамм коронавируса «дельта».
«И это следующий тезис, с которым сейчас размышляют ученые, они изучают. Возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки», - пояснила глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
Говоря новом штамме, Попова призвала не ждать каких-то определенных признаков и обращаться к врачу сразу же.
«Мы видим случаи очень быстрого развития клиники. ( ) В этом его коварство, что человек, вроде бы не имеющий никакой патологии, вот сегодня мы это видим очень четко, молодые люди, я уже об этом сказала, встречаясь с вирусом, дают иногда, ну, не могу сказать, парадоксальную реакцию, но очень такую тяжелую клиническую картину», - заметила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм «дельта», который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отметил, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом.
Образование,Анна Попова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,РИА Новости,Россия,
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