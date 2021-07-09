Попова: штамм «дельта» может проявляться в жару

«И это следующий тезис, с которым сейчас размышляют ученые, они изучают. Возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки», - пояснила глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».
«Мы видим случаи очень быстрого развития клиники. ( ) В этом его коварство, что человек, вроде бы не имеющий никакой патологии, вот сегодня мы это видим очень четко, молодые люди, я уже об этом сказала, встречаясь с вирусом, дают иногда, ну, не могу сказать, парадоксальную реакцию, но очень такую тяжелую клиническую картину», - заметила она.