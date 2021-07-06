Cтартовала "вторая волна" приема детей в школу

В 2021 году запись детей в первые классы проходит по новым правилам. Прежде всего, были скорректированы сроки подачи заявлений в сторону максимального комфорта и удобства для родителей, сообщили в министерстве. Новые сроки и порядки рассмотрений заявлений позволяют исключить появление очередей, которые возникали накануне старта записи, а также сделать процесс максимально прозрачными. "Первая волна" прошла с 1 апреля до 30 июня. Она была предназначен для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа, а также тех, кто имеет первоочередное или преимущественное право зачисления в школы.