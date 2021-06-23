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Названы дата и формат проведения Всероссийского выпускного

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Минпросвещения проведет выпускной для всех российских школьников 25 июня, мероприятие состоится в онлайн-формате.
Всероссийский выпускной пройдет в онлайн-формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня», – сообщается на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Трансляция начнется в 12.00 мск.
Участников праздника ожидают напутственные слова педагогов, звезд российского кино и эстрады, а также творческие подарки и сюрпризы. Для будущих выпускников организованы различные акции и марафоны. Например, можно отправить праздничную открытку или поздравить своего учителя можно на сайте Выпускник21.рф.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что решение о проведении очных выпускных в школах в ситуации с коронавирусом должны принимать власти регионов.
Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В Санкт-Петербурге отменили проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, в том числе отменен «Бал медалистов».
Образование,Общество,Сергей Кравцов,
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