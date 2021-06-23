Всероссийский выпускной пройдет в онлайн-формате

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня», – сообщается на официальной странице ведомства во «ВКонтакте». Трансляция начнется в 12.00 мск.
Участников праздника ожидают напутственные слова педагогов, звезд российского кино и эстрады, а также творческие подарки и сюрпризы. Для будущих выпускников организованы различные акции и марафоны. Например, можно отправить праздничную открытку или поздравить своего учителя можно на сайте Выпускник21.рф.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что решение о проведении очных выпускных в школах в ситуации с коронавирусом должны принимать власти регионов.
Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В Санкт-Петербурге отменили проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, в том числе отменен «Бал медалистов».