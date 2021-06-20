В российских вузах началась приемная кампания

Абитуриенты с 20 июня и до конца июля могут очно или удаленно подать документы в российские вузы для поступления, зачисление состоится в августе.

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"Приемная кампания стартует в обычном режиме не позднее 20 июня", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Прием документов от абитуриентов продлится до 29 июля, дополнительные вступительные испытания, в том числе творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля, следует из приказа Минобрнауки , который определяет особенности приема в этом году.

Документы можно подать в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей. Высшие учебные заведения самостоятельно установят максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, но их должно быть не менее двух и не более 10.

Зачисление разделено на два этапа - этап приоритетного зачисления и основной. До 4 августа абитуриенты, имеющие льготы или поступающие в рамках квот, должны подать свое согласие в университеты, 6 августа вузы опубликуют приказы об их зачислении. Срок окончания приема согласий абитуриентов на зачисление в рамках основного этапа на основные конкурсные места - 11 августа, 17 августа будут изданы приказы об их зачислении на первый курс.

Кампания в вузах

Вузы могли начать принимать документы и раньше установленного срока. Например, НИУ ВШЭ начал прием документов у абитуриентов, желающих обучаться на программах бакалавриата, 18 июня. Аналогичным образом поступил и ряд других университетов.

"В этом году университет увеличит набор до 3 647 бюджетных мест по 85 программам во всех четырех кампусах ВШЭ - в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми", - сообщила пресс-служба вуза.

В пресс-службе добавили, что в этом году прием ведется полностью в дистанционном формате. Подавать документы можно уже было с 18 июня, имея на руках аттестат о среднем образовании, результаты ЕГЭ приемная комиссия увидит в федеральной системе по мере того, как они будут доступны. Кроме того, ВШЭ намерена в 2021 году направить более 3,8 млрд рублей на программы поддержки студентов, что составляет более четверти всех внебюджетных доходов университета.

"Восемнадцатого июня приемная комиссия РАНХиГС начинает прием документов для поступления в вуз, он будет проходить в режиме онлайн в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Соответствующее решение принято руководством президентской академии. О начале очного приема документов вуз объявит дополнительно", - сообщала пресс-служба РАНХиГС. В вузе добавили, что при организации удаленного взаимодействия с абитуриентами будет учтен успешный опыт прошлогодней приемной кампании.