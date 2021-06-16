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Стипендии для одарённых школьников предлагают ввести в Госдуме

News.ruиещё 3
55 минут назад
Депутат Госдумы Николай Березин предлагает назначать стипендии для одарённых школьников. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что это станет дополнительным стимулом для учеников, сообщает URA.RU.
В Госдуме предложили ввести стипендии для школьников
Фото: ТАССТАСС
По мнению парламентария, стипендии нужно ввести во всех регионах России, чтобы поддерживать российских школьников.
Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех, кто будет развивать нашу страну, — аргументирует Березин.
Что касается размера стипендии, его нужно устанавливать, опираясь на опыт регионов, где уже такая поддержка действует. Но для школьников, считает депутат, важна любая поддержка, будь это хоть 3, 5, 15 или 20 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, в России продолжается массовый отток молодых российских исследователей. Ежегодно строить карьеру за рубежом уезжают до 80% перспективных специалистов.
Образование,Общество,Николай Березин,Госдума,РИА Ura.ru,
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