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Минпросвещения выразило готовность рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
6 июня 2021
Альтернативные ЕГЭ механизмы оценки знаний школьников должны быть объективными и независимыми, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
Минпросвещения готово рассмотреть альтернативы ЕГЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В кулуарах ПМЭФ министр заявил, что ведомство «с удовольствием будет рассматривать и обсуждать» какой-то «другой механизм оценки», если его предложат. Однако сейчас планов заменить ЕГЭ у министерства нет, передает ТАСС.
Образование,Общество,Сергей Кравцов,ИТАР-ТАСС,
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