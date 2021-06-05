Наше всё: 222 года Александру Сергеевичу Пушкину

6 июня исполнилось 222 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин — человек, не нуждающийся в представлении не только в России, но и других странах. Создатель литературного русского языка, каким мы знаем его сейчас, тонко чувствующий мыслитель, раскрывавший загадки русской души в поэтической форме. Титулом «Наше всё» Пушкина уже после его смерти наградил поэт Аполлон Григорьев. И с этим метким утверждением до сих пор трудно не согласиться. В очередную годовщину Александра Сергеевича Рамблер расскажет несколько интересных фактов о жизни поэта, а также поможет сравнивать ваши достижения и достижения Пушкина в вашем возрасте.

Сколько зарабатывал Пушкин

Александр Сергеевич был уникальным писателем не только благодаря своему таланту, но и подходу к его монетизации. Писатели и поэты прошлого издавали свои труды либо за совсем скромные гонорары, либо вовсе бесплатно, так как брать деньги за такого рода творчество считали оскорбительным. Пушкин, напротив, прямо говорил, что пишет он для себя, но публикуется именно ради денег. Хоть он и состоял на государственной службе, но именно гонорары и прибыль от продажи книг были для Александра Сергеевича основным главным источником дохода.

Небольшие стихи Пушкин публиковал в журналах с построчной оплатой. Ставка составляла 10 рублей за одну строку. Так за «Элегию» из 14 строк Пушкин получил 140 рублей, за «Сказку о рыбаке и рыбке» — 2100 рублей, а за «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» — 5000 рублей.

Назвать эти суммы маленькими никак нельзя. Например, в 1826 году десяток яиц стоил 26 копеек, килограмм говядины — 37 копеек, пара цыплят — 60 копеек, килограмм сливочного масла — 1 рубль, за 1000 рублей ассигнациями можно было официально откупиться от 25-летней службы в армии.

Если на первых порах Пушкину приходилось самому заботиться о поиске издательств и оплачивать тираж своих книг, то в начале 1820-х поэт познакомился с владельцем книжной лавки Александром Смирдиным, который взял издательские заботы на себя. За первую главу «Евгения Онегина» Пушкин получил 5400 рублей. За вторую и последующие 2700 рублей. Все переиздания романа принесли поэту 45 700 рублей! Всего же за почти 500 произведений Александр Сергеевич получил 229 190 рублей, еще 25 000 рублей поступили в качестве жалования за работу в архивах.

Нужно отметить, что в те времена отечественные продукты стоили гораздо дешевле относительно покупательской способности россиян — товары и услуги обходились заметно дороже продовольствия, и потом пушкинские гонорары на самом деле не настолько фантастически огромные, как могло показаться. В год поэт зарабатывал менее 15 000 рублей, что составляло весьма скромную сумму — Пушкин неоднократно жаловался, что на эти деньги трудно содержать многодетную семью и оплачивать квартиру в Санкт-Петербурге. Впрочем, по воспоминаниям друзей Пушкина, поэт совершенно не умел распоряжаться деньгами, с легкостью проигрывал их в карты, набирая долги, и не желал менять своего образа жизни. После смерти Александр Сергеевич оставил долгов на 136 000 рублей, которые были погашены императором Николаем I.

Сколько дуэлей провел Александр Сергеевич

Был ли Пушкин заядлым дуэлянтом? Известное заблуждение говорит о том, что Александр Сергеевич был известным любителем защищать свою честь в поединке с оскорбившем его человеком. Однако на самом деле поэт был скорее холеричным задирой, нежели по-настоящему опытным дуэлянтом. По воспоминания современников, Пушкин был очень хорошим стрелком, но свое мастерство он оттачивал в одиночной стрельбе по мишеням.

До нашего времени дошли описания тридцати объявлений дуэли с участием Пушкина. Но лишь пять из них состоялись. Если не считать роковой пятый поединок, то в трех из четырех дуэлей Пушкин либо отказывался от выстрела, либо намеренно разряжал свой пистолет в безопасную сторону. Фактически лишь однажды поэт со всей серьезностью собирался добиться сатисфакции, лишив жизни молдавского вельможу Тодора Балша, но, к счастью, Пушкин, как и его оппонент, промахнулся.

Из тридцати известных случаев в двадцати пяти Александр Сергеевич сам вызывал обидчиков на поединок. Причем обиды эти в некоторых случаях носили едва ли не символический характер. Например, Александр Сергеевич собирался стреляться со служащим министерства юстиции Модестом Корфом за то, что их слуги спьяну подрались меж собой. Поэт не сдержал своего негодования, когда неизвестный грек удивился, что Пушкин не знаком с одной книгой. Ну чужой дуэли, где Пушкин был секундантом, из-за спора о правилах Александр Сергеевич вызвал на дуэль другого секунданта. Ну и, конечно, «наше всё» не терпел, если кто-то из дворян негативно высказывался о его творчестве.

И всё же большинство дуэлей были отменены. Либо стараниями друзей Пушкина, либо за самостоятельным примирением сторон.

Как проводились дуэли в XIX веке

Многие века поединки между соперниками вели с применением холодного оружия. Но равенства в таких дуэлях не было — победа чаще всего оставалась за более сильным и опытным фехтовальщиком. Появление пистолета наконец полностью сравняло шансы участников. В XIX веке дуэли на шпагах окончательно ушли в прошлое, а известные оружейные дома выпускали специальные дуэльные комплекты, состоящие из двух пистолетов, пороха и набора пуль.

Даже если в поединке сходились опытные дуэлянты, отстрелявшие не один десяток пуль, некоторый элемент случайности всё же оставался. Согласно дуэльному кодексу, к использованию допускались исключительно новые, не сделавшие ни единого выстрела пистолеты. Так что соперники не знали, как пристрелено их оружие, и могли промахнуться даже при идеальном глазомере.

Дуэли пришли в Россию из Европы, когда во время заграничного похода русской армии солдаты и офицеры познакомились с французскими традициями защищать поруганную честь с оружием в руках. Прошедшие войну люди с энтузиазмом приняли идею дуэлей, но делали это по-своему, по-русски. Европейские дуэли часто носили символический характер: стрелков разводили на расстояние около 30 шагов (15-20 метров), попасть с которого в ростовую фигуру было почти невозможно. Выстрелы часто производились просто в сторону неприятеля, без цели поразить противника.