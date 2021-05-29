МИД Чехии обещал помочь российской школе в Праге

Чехия не намерена закрывать среднюю школу при посольстве РФ Праге и предложила содействие в изменении статуса командированных педагогов и административно-технических служащих, которые числятся сотрудниками российского диппредставительства и поэтому могут попасть под сокращение в связи с приведением с 1 июня в паритетное соответствие его штата со штатом чешской дипмиссии в Москве . Об этом говорится в поступившем в ТАСС в пятницу заявлении МИД республики.

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"Чехия не закрывает и не стремится закрыть среднюю школу при посольстве РФ в Праге, - говорится в документе. - МИД Чехии предложил посольству РФ содействие в [изменении статуса] ее сотрудников [со служащих диппредставительства] на [иностранцев, находящихся в республике] на основе [выданных временных] видов на жительство".

Российская средняя школа, как следует из документа, работает в режиме, установленном для зарубежных школ в республике. Посольство РФ предоставляет возможность обучения в ней и детям граждан, которые не являются его сотрудниками.

"В данной ситуации нельзя, чтобы учителя были аккредитованы [при МИД Чехии] как персонал [посольства] в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях [от 1961 года]. Необходимо, чтобы учителя и [служащие административно-технического] персонала школы обратились за предоставлением разрешений на пребывание [в республике] и работали в Чехии [на их основе]. Так [действуют] все международные школы в Чехии", - пояснило внешнеполитическое ведомство.

Позиция посольства РФ

Пресс-секретарь посольства РФ Николай Брякин заявил ТАСС ранее, что упомянутая выше средняя школа в Праге не должна пострадать из-за политики. Брякин напомнил, что основная часть работающих в школе преподавателей аккредитованы в Чехии в качестве членов административно-технического состава российского диппредставительства.

Во вторник глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж встретился с послом РФ Александром Змеевским, который обратился за поддержкой в изменении статуса педагогов и технических служащих школы. Пражский град, как проинформировала его пресс-служба, пообещал содействие в целях "минимизации [негативных] последствий нынешнего состояния чешско-российских дипломатических отношений <...> для жизни конкретных обычных граждан".

Столетняя традиция преподавания

Средняя школа при посольстве РФ в Чехии - образовательное учреждение, являющееся преемником "Русской земской гимназии", открытой в 1922 году в рамках "Русской акции помощи". Это была масштабная государственная программа, инициированная первым президентом Чехословакии Томашом Масариком для помощи спасающимся от гражданской войны.

На протяжении столетия школа в Праге обеспечивала доступ к российскому образованию детям не только сотрудников посольства РФ, но и временно находящихся на чешской территории российских соотечественников, а также членов дипмиссий стран СНГ. По окончании обучения большинство из них поступало в российские университеты. В 2020/2021 учебном году в ней обучалось около 300 учеников.

Школы при посольствах России функционируют во всех крупных европейских странах, включая Австрию, Великобританию, Германию и Францию.

Проблемы в отношениях двух стран

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.