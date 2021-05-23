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Школьный учебник по налогам выпустят в РФ

News.ruиещё 1
20 минут назад
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что ведомство выпустит учебное пособие для школьников. Книга поможет детям узнать, как в стране устроена налоговая система, сообщает ТАСС.
В школах появится новый учебник
Фото: ТАССТАСС
Участница форума «Новое знание» задала вопрос главе ФНС о том, в каких источниках информации молодым людям следует искать актуальные данные о налогах. Егоров на это ответил, что ведомство готовит книгу, которая скоро выйдет в печать. Её электронную версию выставят в Сети.
Позже в пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для учеников 10-х и 11-х классов.
В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации, — пояснили в ФНС.
Ранее стало известно, что граждане России с 21 мая могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощённом порядке. Получить вычеты можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом заполнять налоговую декларацию и собирать документы для подтверждения не нужно.
Образование,Общество,Даниил Егоров,Федеральная налоговая служба,ИТАР-ТАСС,Россия,
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