В школах появится новый учебник

Участница форума «Новое знание» задала вопрос главе ФНС о том, в каких источниках информации молодым людям следует искать актуальные данные о налогах. Егоров на это ответил, что ведомство готовит книгу, которая скоро выйдет в печать. Её электронную версию выставят в Сети.

Позже в пресс-службе ФНС уточнили, что пособие по налогам предназначено для учеников 10-х и 11-х классов.

Ранее стало известно, что граждане России с 21 мая могут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощённом порядке. Получить вычеты можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом заполнять налоговую декларацию и собирать документы для подтверждения не нужно.