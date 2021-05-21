Песков: Путин уделяет большое внимание качеству учебников

Песков надеется также, что огрехи и недопустимые ошибки в российских учебниках со временем будут исправлены. «Я вам напомню, что про наши учебники и про то, как важно иметь правильные и хорошие учебники, неоднократно говорил президент (Владимир) Путин. И я знаю, что мои коллеги в министерстве просвещения уделяют этому много времени и большое внимание. И мы будем надеяться, что те огрехи или те недопустимые ошибки, которые имеют место в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, ...что это со временем будет исправлено и будет приведено в современный вид», – сказал он.