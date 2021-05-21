Песков: Путин уделяет большое внимание качеству учебников

Песков надеется также, что огрехи и недопустимые ошибки в российских учебниках со временем будут исправлены. «Я вам напомню, что про наши учебники и про то, как важно иметь правильные и хорошие учебники, неоднократно говорил президент (Владимир) Путин. И я знаю, что мои коллеги в министерстве просвещения уделяют этому много времени и большое внимание. И мы будем надеяться, что те огрехи или те недопустимые ошибки, которые имеют место в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, ...что это со временем будет исправлено и будет приведено в современный вид», – сказал он.
Песков рассказал, что иногда изучал учебники сына и «иногда дивился и не понимал, что там написано».
Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат
«что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов
пообещал, что все школьные учебники будут проверены.