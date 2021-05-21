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Песков рассказал об отношении Путина к качеству учебников

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Президент Владимир Путин уделяет большое внимание вопросу качества учебников в России и работает над этой темой, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: Путин уделяет большое внимание качеству учебников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Президент наш знает и уделяет большое внимание теме учебников. И работает над этим», – передает РИА «Новости» слова Пескова на форуме «Новое знание».
Песков надеется также, что огрехи и недопустимые ошибки в российских учебниках со временем будут исправлены. «Я вам напомню, что про наши учебники и про то, как важно иметь правильные и хорошие учебники, неоднократно говорил президент (Владимир) Путин. И я знаю, что мои коллеги в министерстве просвещения уделяют этому много времени и большое внимание. И мы будем надеяться, что те огрехи или те недопустимые ошибки, которые имеют место в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, ...что это со временем будет исправлено и будет приведено в современный вид», – сказал он.
Песков рассказал, что иногда изучал учебники сына и «иногда дивился и не понимал, что там написано».
Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
Такой учебник нашли в колледжах. В Минпросвещения рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».
В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто.
Образование,Общество,Сергей Кравцов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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