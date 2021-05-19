Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ

Почти 70% россиян относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) отрицательно и считают, что его надо отменить. Об этом свидетельствуют результаты (есть в распоряжении RT) опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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«Практически семь из десяти респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить... Напротив, 16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции», — отмечают аналитики.

Опрос среди самой заинтересованной части населения — родителей одиннадцатиклассников — также показал снижение числа сторонников ЕГЭ. Так, в 2011 году госэкзамен положительно оценивали 26% родителей выпускников, сегодня — лишь 15%.

При этом сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодёжи до 24 лет (30%). Тех, кто относится к экзамену отрицательно, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет (76 и 75% соответственно).

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян из всех округов страны.