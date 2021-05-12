В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Песков рассказал о возможном награждении учителей, спасших детей при ЧП в школе

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, будут ли награждены учителя казанской школы, где накануне произошла стрельба. "Безусловно все меры, которые были предприняты учителями, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Президент получает соответствующие доклады по награждениям, пока планов на это нет", - сказал представитель Кремля. 11 мая в гимназии N175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура. 12 мая в Казани похоронили учительницу Эльвиру Игнатьеву, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе. Ранее ученица казанской школы рассказала о трагедии.
Песков рассказал о награждении учителей из школы в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Образование,Ильназ Галявиев,Ильсур Метшин,Рустам Минниханов,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители