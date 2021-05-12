Песков рассказал о награждении учителей из школы в Казани

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, будут ли награждены учителя казанской школы, где накануне произошла стрельба. "Безусловно все меры, которые были предприняты учителями, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Президент получает соответствующие доклады по награждениям, пока планов на это нет", - сказал представитель Кремля. 11 мая в гимназии N175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев
, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин
назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов
объявил 12 мая днем траура. 12 мая в Казани похоронили учительницу Эльвиру Игнатьеву, закрывшую собой учеников при стрельбе в школе. Ранее ученица казанской школы рассказала о трагедии.