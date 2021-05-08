Минобрнауки нацелилось на «Оскар» и Нобелевскую премию

Вузы будут давать студентам четыре новые профессии. Это художник по гриму, продюсер дистрибьюции, артист-вокалист и биолог-исследователь. Кроме того, будущие медики смогут пройти в ординатуре подготовку на врача физической и реабилитационной медицины. А в программах бакалавриата появятся два новых направления: инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта и обеспечение законности и правопорядка. Соответствующий приказ Минобразования вступает в силу с 8 мая.

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Заглянуть в будущее

Список новых специальностей и направлений обновили в связи с запросом на них в обществе и востребованностью таких профессионалов на рынке, объяснили в Минобразования.

«Такие обновления вносятся регулярно, — рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. — Минобрнауки готовит такие списки совместно с Минэкономразвития, где заранее просчитывают, какие специалисты для каких отраслей понадобятся в ближайшее время».

Например, запрос на инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта можно связать с возможностью появления нового нацпроекта «Внутренний водный транспорт» , о котором в последнее время активно говорят в профессиональной среде.

А запрос на врачей физической и реабилитационной медицины — с последствиями пандемии коронавируса, который сделал саму профессию медика самой востребованной в 2020 году, о чём ранее сообщили в Минэкономразвития.

Систему высшего образования надо сделать более практико-ориентированной и на уровне субъектов, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова . «Речь идёт о разработке системы мер поддержки региональных вузов, деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие с учётом потребности регионов в кадрах, о создании базовых кафедр на производстве», — сказала депутат «Парламентской газете».

Покорим киноакадемиков

В конце апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония «Оскар». Статуэтку за работу над образами героев в фильме «Скандал» получил японский художник Кадзу Хиро. Гримёрам-оскароносцам мир обязан образами человека-волка, несмертного Джо, рептилии-убийцы Крок , премьер-министров Великобритании Уинстона Черчилля Маргарет Тэтчер , вице-президента США Дика Чейни.

Вот только российские гримёры на эту сцену не поднимались ни разу. Но всё может измениться с появлением новой специальности в российских вузах — художник по гриму.

Другая новая специальность — продюсер дистрибьюции. До сих пор в институтах и университетах учили на продюсеров кино и телевидения, теле- и радиопрограмм, мультимедиа и исполнительных искусств, а также линейных продюсеров. Главная задача таких специалистов — создавать качественный и востребованный продукт. А дистрибьюция — это продвижение и продажа такого товара. Так что, «Оскар», жди наших!

Возвращение в Стокгольм

Не забыли в Минобразовании и о вполне прикладных профессиях. Например, в ближайшее время в вузах начнут готовить на биологов-исследователей.

В отличие от российских гримёров и продюсеров, успехи которых «Оскаром» пока не отмечены, наши учёные — частые гости столицы Швеции, где ежегодно выбирают лучших в науке. Правда, лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины пока становились только два русских биолога: Иван Павлов в 1904 году за труды по физиологии пищеварения и Илья Мечников в 1908 году за труды по иммунитету.

Новые специальности и направления должны дать толчок развитию науки, считают эксперты. Без этого невозможно достижение глобальных целей — увеличение продолжительности жизни, улучшение её качества, рост благосостояния жителей и экономики страны в целом.

«Изменения на рынке труда сегодня происходят очень быстро — появляется множество новых профессий, рождаются целые индустрии. Стало жизненно важно успевать за развитием технологий и широко их использовать, в том числе в образовательном процессе», — сказала Тутова.

Образование станет доступнее

Всего в этом году Минобрнауки актуализировало более 500 образовательных стандартов, рассказал ранее заместитель председателя Правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко . В них учтены современные компетенции: информационные технологии, искусственный интеллект, высокотехнологичное здравоохранение, технологии здоровьесбережения и другие, отметил чиновник.

Кроме того, объём бюджетных мест в российских вузах в 2021 году вырос на 10 процентов, доложил Чернышенко Владимиру Путину на совещании по итогам выполнения Послания Федеральному Собранию в 2020 году. Это даст возможность получить бесплатное образование дополнительно 33 тысячам россиян к тем 422,5 тысячи студентов-бюджетников, которые уже учатся в вузах в 2021 году, сказал вице-премьер.

Географию абитуриентов расширят

С этого года изменятся и правила приёма в вузы. Нововведения увеличивают шансы на «вышку» для выпускников, особенно из отдалённых населённых пунктов. Как и раньше, подавать документы можно будет сразу в пять вузов. При этом количество направлений подготовки каждый вуз теперь будет определять самостоятельно в интервале от двух до десяти.

«В современных реалиях часть полученных в вузе знаний устаревает ещё до окончания учёбы, другая никогда не понадобится большинству выпускников в профессиональной деятельности, — объяснила Лариса Тутова. — Поэтому, например, при обучении на лингвиста верной стратегией будет освоить, помимо классических языков, какой-либо язык программирования».

Среди других нововведений вступительной кампании 2021 года — расширение электронного документооборота. Теперь вузы обязаны принимать заявления, аттестаты и другие бумаги в электронной форме. Это расширит возможности выбора вуза для школьников, особенно из отдалённых регионов.

Изменился и порядок зачисления в вузы. Раньше на первом этапе конкурса вузы закрывали 80 процентов бюджетных мест, а на втором — оставшиеся 20 процентов. Теперь зачисление будет проходить одной волной. Правда, появится досрочный этап, на котором вузы примут вне конкурса олимпиадников, целевиков, а также абитуриентов, имеющих льготы. Приём документов в вузах России стартует, как правило, 20 июня.