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Заслуженный учитель России предрек отмену ЕГЭ

Ювелина Бернст
20 часов назад
Заслуженный учитель России историк Александр Снегуров высказал предположение, что прием вступительных экзаменов в вуз онлайн может стать началом отказа от ЕГЭ, передает Ura.ru.
Заслуженный учитель России предрек отмену ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС
Снегуров уточнил, что по итогам такой компании поступления можно будет сделать выводы - «происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля».
Результат будет виден лишь в следующем году, добавил педагог.
В свою очередь заслуженный учитель РФ, доцент департамента образовательных программа Высшей школы экономики Евгения Абелюк считает, что Россия долго не сможет отказаться от ЕГЭ.
«Хотя бы потому, что огромные деньги потрачены на этот экзамен», — пояснила Абелюк.
При этом она выразила мнение, что форма ЕГЭ не подходит российскому образованию.
В 2021 году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля.
Образование,Результаты ЕГЭ,ВШЭ,РИА Ura.ru,Россия,
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