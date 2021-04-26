Профобучение приблизят к полевым условиям

По прогнозам, в 2021 году в средние специальные учебные заведения поступят 1,25 миллиона первокурсников. Будущих строителей, медсестёр, кружевниц и прочих предлагают учить по новым стандартам. Во-первых — быстрее, во-вторых — непосредственно в поле, в третьих — нескольким специальностям одновременно. Минпросвещения разработало новый макет Федерального государственного образовательного стандарта для среднего профессионального образования. Что изменится в жизни учащихся, узнала «Парламентская газета».

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Новая профессия за 10 месяцев

Сейчас молодые люди, поступившие в ПТУ, колледж или техникум после 9 класса, тратят на получение специальности от трёх до четырёх лет. А после 11 класса в зависимости от направления обучения — 2,5-3 года.

По новым стандартам, предложенным Минпросвещения, эти сроки сократят: чтобы освоить новую профессию, бывшему одиннадцатикласснику достаточно от 10 месяцев, а бывшему девятикласснику — от 22 месяцев, считают в главном образовательном ведомстве. Чуть больше времени, по подсчётам экспертов, понадобится на освоение новой специальности — от двух лет 10 месяцев после 9 классов и от одного года 10 месяцев после 11 класса.

Как следует из нового макета ФГОС, сокращать сроки обучения хотят в первую очередь за счёт учебной программы. А значит, уроков русского языка, математики или физкультуры в колледжах и техникумах может стать меньше. Зато предлагают отдать больше часов практике — у станка или в поле учащиеся проведут почти половину времени, отпущенного на получение знаний. Такой подход позволит студентам освоить сразу несколько специальностей, отметили в Минпросвещения.

Новые стандарты разработаны на основе передового мирового опыта профессионального обучения, сообщил 22 апреля в Совете Федерации первый замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко на заседании Комитета по науке, образованию и культуре.

«Мы такой подход Минпроса на заседании поддержали, — рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Виктор Смирнов. — Мы действительно считаем, что профессиональное обучение должно быть практикоориентированное. То есть такие студенты в первую очередь должны быть подготовлены к работе в условиях реального предприятия».

По новому макету уже в этом году разработают стандарты по ста профессиям и специальностям среднего профессионального образования, сообщил Глушко.

«Это решит сразу две важные проблемы, — считает Виктор Смирнов. — Обучающиеся смогут получить знания сразу по нескольким специальностям, например, сварщика и слесаря-монтажника, что повысит их шансы на трудоустройство. Кроме того, такой подход позволит закрыть дефицит по специальностям, которые сегодня испытывают многие отрасли экономики».

Меньше часовщиков, больше кружевниц

Адаптировать колледжи и техникумы к требованиям рынка Минпросвещения начало ещё несколько лет назад. С тех пор из программ обучения уже исчезли десятки профессий. Так, с 2020 года отмены ФГОСы для изготовителей эмалированной посуды, операторов линии по производству маргарина, технологов киноформатирования и магнитных носителей, обработчиков птицы и кроликов. С прошлого года не учат на метеорологов, автомехаников, сборщиков очков, часовщиков-ремонтников и пивоваров.

Какие-то профессии совсем ушли с рынка, в других людей заменила техника, объяснили ранее в Минпросвещения. Кроме того, ряд специальностей решили объединить, а другие, напротив, выделить в отдельные программы. Например, в этом году были изменены названия более 24 профессий и специальностей. Так, обучающихся на изготовителя художественных изделий из дерева теперь будут учить и на выжигальщиков. А будущих мастеров народных художественных промыслов — на кружевниц и вышивальщиц.

Кроме того, профессию «Повар, кондитер» разделили на «Повара» и «Кондитера». А из специальности «Адаптивная физическая культура» выделили «Педагогов по адаптивной физической культуре и спорту» и «Учителей адаптивной физической культуры».

До сих пор для принятия таких решений требовалось подготовить кучу бумаг, провести множество согласований и потратить уйму времени. Чтобы быстрее реагировать на требования экономики и оперативно корректировать образовательные программы, в Минпросвещения решили ввести рамочные ФГОСы — единые документы для целой группы профессий.

«Предложенный макет позволит унифицировать документацию, позволяющую регламентировать порядок и содержание профобразования, — рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. — Для среднего профобразования важно единообразное понимание образовательного процесса, как и единый подход для всего профессионального образования в целом. Чтобы не получилось, что в СПО учат тому, что в работе не применяют».

Новые макеты стандартов, представленные Минпросвещения, продолжают логику модернизации среднего профессионального образования, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина

«Несколько лет назад был разработан стандарт по пятидесяти наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям — так называемый «ФГОС ТОП-50». Тогда же был введён новый вид государственной итоговой аттестации — демонстрационный экзамен, определены профессиональные компетенции с учётом международных и профессиональных стандартов», — отметила депутат.

Методисты среднего профессионального образования давно говорили о необходимости нового макета ФГОС. Но уровень подготовки специалистов будет зависеть от того, какого качества стандарты на его основе разработают по конкретным специальностям и профессиям, считает Духанина.

Знания или компетенции

Что приоритетнее в колледжах и техникумах — знания или компетенции — эксперты спорят уже несколько лет. Сторонники «школы знаний» считают, что именно она воспитывает и готовит к жизни. Поэтому не экономика должна «тащить» за собой образование, а образование — экономику.

Сторонники «школы компетенций» уверены, что знания ради знаний учащимся не нужны. Другое дело умения и навыки, которые позволяют приспособиться к быстро меняющемуся миру.