В России появился новый формат поддержки ученых

О запуске постдок-программ для молодых ученых еще в начале учебного года заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков . О том, кто такие постдоки и как они могут помочь повышению конкурентоспособности отечественной науки, "РГ" рассказала проректор НИУ "Высшая школа экономики" Мария Юдкевич

Фото: Российская Газета Российская Газета

Мария Марковна, почему постдоки выделены в отдельную группу?

Мария Юдкевич: Постдоки - люди, которые только что защитили кандидатскую диссертацию, получили степень и хотели бы сконцентрироваться на проведении исследований. Дело в том, что "золотым стандартом" научной карьеры во многих академических системах считается постоянная позиция - контракт с гарантиями пожизненного найма. Но издавна во многих странах существовала короткая стадия между выходом из аспирантуры и первой ступенькой карьерной лестницы, ведущей к постоянному контракту. Это и есть постдок: когда вуз заключает с молодым человеком краткосрочный контракт - на один - три года.

С какой целью?

Мария Юдкевич: Найти постоянное место работы, куда бы брали сразу после окончания аспирантуры, молодому ученому сегодня сложно. В некоторых исследованиях (как правило, в тех, где используется дорогое высокотехнологическое оборудование) молодой ученый не может сразу заниматься самостоятельными исследованиями. Например, социолога или экономиста можно взять на работу- он сразу начнет писать статьи. А вот только что защитившему диссертацию физику-экспериментатору нужно сделать несколько шагов, прежде чем он займет постоянную позицию и организует собственную лабораторию: получить грант, приобрести оборудование, собрать команду единомышленников Постдок - это стадия, когда люди учатся быть самостоятельными исследователями и руководителями команды. Эта временная ставка позволяет заниматься научно-исследовательской работой, получать при этом стипендию, числиться в штате одного из престижных университетов, приобретать важный опыт.

Постдок - это стадия, когда люди учатся быть самостоятельными исследователями и руководителями команды

В СССР не было такого формата. Как постдок-программы начали формироваться в России

Мария Юдкевич: У нас много десятилетий было так: человек поступал на учебу в вуз, был студентом, потом начинал работать в лаборатории какого-то профессора, шел в аспирантуру, защищался и как правило оставался работать в том же вузе. То есть "где родился, там и пригодился". Места для коротких контрактов в такой модели не было. Более того, частая смена работы воспринималась как ветреность. У той модели, безусловно, были положительные стороны: она способствовала формированию научных школ, передаче знаний и опыта, закреплению институциональной памяти. Но в то же время между вузами практически не было интеллектуального перетока.

Сегодня в России остро стоит задача формирования национального академического рынка. А любой рынок - это движение ресурсов.

На академическом рынке основной ресурс - человеческий капитал. Формирование конкурентоспособного образования невозможно, если вузы не взаимодействуют между собой. А молодые люди, которые получили хорошее образование в одном вузе и приходят работать в другой, несут с собой новые практики и, как это ни банально звучит, свежий воздух.

Институт постдоков в России не просто позволяет человеку в ожидании постоянной позиции поработать в другом месте и накопить силы. Он формирует академический рынок в целом..

В "Вышке" есть отдельная программа для зарубежных постдоков. Как это работает?

Мария Юдкевич: Мы нанимаем людей с международного рынка труда. Но сюда входят как иностранные граждане, так и те, которые учились за рубежом, но являются гражданами России. В обоих случаях мы нанимаем людей, у которых есть международная квалификация, подтвержденная докторским дипломом из зарубежного университета.

Нам важно, чтобы к нам приходили люди, знакомые с другими системами образования и науки. Нужен совершенно новый взгляд на рутинные процессы и новые возможности для исследований. Хочешь увеличить эффективность системы, внутри которой находишься? Выйди за ее границы.

Грейс Хоппер , первая женщина контр-адмирал флота США и автор первого компилятора для языка программирования, говорила: "Нет более вредной фразы для организации, чем "мы всегда так делали".

Как мы работаем с постдоками? Стараемся, чтобы человек влился в подразделение, где работает, принял участие в проектах университета, то есть действительно стал его частью. Кроме того, стараемся создавать сообщество постдоков. Разные люди - разные взгляды. Но они могут делать совместные проекты - вот что важно. Ведь одна из проблем многих университетов - так называемая "атомизация" академической деятельности. Часто люди практически полностью погружены в преподавание и научные работы пишут "для галочки". Мы пытаемся сломать этот стереотип. Содержательная наука - это в том числе и та, что делается в интеллектуальных коллаборациях. Учим людей сотрудничать друг с другом на стыке различных дисциплин.

Сейчас программы постдоков есть лишь в 23 российских университетах: вузах - участниках Проекта 5-100, МГУ им. Ломоносова и СПбГУ. Почему постдоков пока немного?

Мария Юдкевич: Здесь важно не количество, а то, что люди видят истории успеха, когда участие в постдок-программе меняет карьеру и жизнь человека. К нам приезжают очень амбициозные, упорные ребята из разных российских вузов. Они активно пользуются всеми возможностями университета: центрами повышения квалификации, изучения языка, охотно включаются в разнообразные проекты. И мы видим впечатляющую отдачу: программа стимулирует в том числе людей, которые находятся внутри университета, создавая постоянное разумное конкурентное взаимодействие.

Была бы очень полезна поддержка постдок-программ со стороны государства

Часто ли постдоки остаются работать в вузе?

Мария Юдкевич: Программа российских постдоков действует всего три года, и за это время лишь несколько человек остались работать в "Вышке". Но большая часть ушли в другие места. И, что интересно, мало кто возвращается обратно в тот вуз, из которого пришел изначально. Некоторые поняли, что им не хватает знаний, и решили учиться дальше. Или идут на постдок-программу по другому направлению исследований, потому что "надо расти". Кто-то уезжает в Европу. Но многие идут в другие российские университеты.

Получается, ваш вуз - лишь трамплин? Не жалко отпускать?

Мария Юдкевич: Университет должен создавать не барьеры против ухода, а точки входа. И если из университета уезжают люди - на постдок-программу или еще куда-то, - надо думать о том, как сделать, чтобы они потом возвращались. Или приезжали из других университетов. Именно это - залог конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Нельзя набрать лучших сотрудников и на этом успокоиться. Нужно быть готовым к тому, что кто-то будет уходить, кто-то приходить. Мы смотрим, кто к нам приезжает, ради чего и почему хотят остаться. В этом смысле программа постдоков - наша лакмусовая бумажка. Про людей, которые поработали у нас на краткосрочных контрактах, можно сказать еще одно: это лучшая реклама, которую только можно представить. Например, когда после программы постдоков ребята получают контракт в Гарварде или в Стэнфорде и рассказывают, что были на постдоке в "Вышке", это работает эффективнее, чем любые буклеты и сайты. Наши постдоки становятся нашими амбассадорами.

Что нужно, чтобы программы постдоков в России развивались?