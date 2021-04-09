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Дистанционное образование в российских школах могут запретить

News.ruиещё 1
51 минуту назад
Законопроект о запрете дистанционного образования в школах внесли в Государственную думу. Его инициатором стал член Совета федерации от Тамбовской области Александр Бабаков.
Дистанционку в школах захотели запретить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Документ предполагает отказ от дистанционного обучения для программ начального, основного и среднего общего образования. В пояснительной записке, опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности говорится, что при «удалёнке» фактически очная форма образования подменяется очно-заочной или даже заочной.
Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации, — отмечается в документе.
Сейчас инициатива направлена на рассмотрение в комитет Госдумы по образованию и науке. Для её вступления в силу требуется принятие в ГД в трёх чтениях, одобрение в Совете федерации и подпись президента.
Как писал NEWS.ru, большинство родителей не до конца удовлетворены работой школ или недовольны ею вовсе. Так, деятельность учреждений полностью устраивает менее трети взрослых россиян. Чаще всего вопросы возникают к преподаванию тех или иных предметов. Считается, что из-за неправильно выбранной методики дети излишне загружены учёбой. На негативное отношение родителей к школьному преподаванию повлияло и дистанционное обучение. Однако зачастую недовольство отцов и матерей вызвано тем, что они не готовы самостоятельно вкладываться в воспитание и образование ребёнка, полагают эксперты.
Образование,Общество,Александр Бабаков,Совет Федерации,Госдума,Тамбовская Область,
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