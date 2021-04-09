Дистанционку в школах захотели запретить

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Документ предполагает отказ от дистанционного обучения для программ начального, основного и среднего общего образования. В пояснительной записке, опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности говорится, что при «удалёнке» фактически очная форма образования подменяется очно-заочной или даже заочной.

Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации, — отмечается в документе.

Сейчас инициатива направлена на рассмотрение в комитет Госдумы по образованию и науке. Для её вступления в силу требуется принятие в ГД в трёх чтениях, одобрение в Совете федерации и подпись президента.