Правила приёма в вузы изменились в России

Правила поступления в высшие учебные заведения изменяются с этого года в России . Приёмная кампания по-прежнему стартует не позднее 20 июня, студентов будут сразу отбирать на факультет, а потом только распределять по специальностям.

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Вузы получают право организовать набор сразу по нескольким родственным специальностям и не проводить конкурс по каждому отдельному направлению. Сначала студентов могут набирать на факультет, а после I–II курса распределять по специальностям, сообщает «Парламентская газета».

Школьникам даётся право выбирать третий предмет для поступления на своё усмотрение. До этого выпускники подавали в приёмную комиссию результаты по русскому языку и профильному предмету, а третий — вуз уже назначал сам. Для выпускников колледжей или других вузов учебные заведения будут сами устанавливать вступительные экзамены. Раньше эти категории сдавали экзамены наравне со школьниками.

Абитуриенты, как и раньше, смогут подавать документы в пять вузов. Количество направлений подготовки каждое заведение будет определять самостоятельно в интервале от двух до десяти. Поступающие также смогут направлять документы в электронном виде. Но также останется возможность привезти аттестат лично или прислать по почте.

Основная волна зачисления будет только одна. Досрочно примут олимпиадников, льготников и целевиков. На оставшиеся свободные места вузы могут зачислять студентов из конкурсного списка. При этом списки будут обновляться ежедневно не менее пяти раз с 09:00 до 18:00.

Приёмная кампания начинается с 20 июня, конкурсные списки публикуются 27 июля. Последний день подачи согласия для олимпиадников, льготников и целевиков — 28 июля. С 3 августа — последний день для тех, кто идёт по основному конкурсу. Последний день издания приказов о зачислении — 5 августа.