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Власти пообещали полное изменение ЕГЭ к 2030 году 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Власти пообещали полное изменение ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли будет принято решение полностью от него отказаться, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике», — передает ТАСС слова Музаева.

По его мнению, в ближайшие 5-10 лет, скорее всего, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты, начиная с 4 класса.
Музаев отметил, что в настоящее время по поручению правительства прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Эта работа ведется Рособрнадзором с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью. Как сообщил глава ведомства, обсуждается, что может быть создана «цифровая копилка» для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз.

«Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что «копилка» московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить», — отметил Музаев.

По его словам, решение о том, чтобы оставить в будущем ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вузы, должно принять экспертное сообщество. Он также отметил, что прошлый год показал, что около 70 тыс. ребят не пошли сдавать ЕГЭ, хотя и заявились на сдачу экзаменов. «В этом году, я думаю, цифра будет аналогичной», — добавил Музаев.
По словам главы Рособрнадзора, прошлый год показал, что не всем нужен ЕГЭ для поступления в вуз. Так, в 2020 году около 10% выпускников приняли решение не сдавать ЕГЭ. «Если в этом году такие же цифры будут, это как раз хорошая статистика для экспертного сообщества, которое будет обсуждать решение. У меня нет четкого „за“ или четкого „против“ этого подхода», — отметил Музаев.
Между тем начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский заявил, что Рособрнадзор не планирует менять уровень сложности заданий ЕГЭ в 2021 году, поскольку это дезориентирует выпускников.

«Дети целенаправленно готовились по конкретному предмету целый год. То есть с точки зрения какого-то упрощения какой в этом смысл? Мы же уже ориентировали детей четко на эту модель, а тут вдруг скажем, что сделаем ее чуть проще. Это только дезориентирует людей, в этом действии нет какого-то смысла», — заявил он. Кроме того, необходимо соблюсти равенство прав участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены в разные годы.

Круглинский добавил, что ЕГЭ проверяет знания всей школьной программы за 11 лет, а не только того периода, когда некоторые школы были вынуждены вести обучение в дистанционном формате.
Ранее в России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году.
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Образование , Общество , Анзор Музаев , Рособрнадзор , Минспорта , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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