Школьники назвали самые бесполезные предметы

Ученики старших классов российских школ рассказали, какие предметы они хотели бы исключить из школьной программы. Около 70% учащихся решили, что не нуждаются в изучении ОБЖ, 57% избавились бы от технологии и 38% не хотели бы учить астрономию.

Школьники объяснили, что ОБЖ зачастую проходит формально и не дает реальных навыков выживания. Технологию оценили как бесполезный и скучный предмет, а также раскритиковали разделение ее на женскую и мужскую. Астрономию же старшеклассники посчитали сложной и не слишком необходимой в жизни дисциплиной.

Кроме того, как указывает РИА Новости со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования, достаточно много учащихся готовы были бы отказаться от уроков религиозной культуры (22%), краеведения (17%) и ИЗО с музыкой (15%). В опросе поучаствовали более 1,7 тысячи учеников 8–11 классов из 74 регионов страны.

В целом, три четверти опрошенных поставили учебной программе оценку «два» или «три». Дети отметили оторванность предоставляемого образования от жизни и его несовременность.