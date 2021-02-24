Предложен новый порядок выдачи школьных аттестатов

Министерство просвещения разработало проект приказа об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказом утверждаются особенности выдачи аттестатов о среднем общем образовании, в том числе с отличием, лицам, завершившим освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обусловленные мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ведомство предложило выдавать аттестат о среднем общем образовании лицам, не планирующим поступать в высшее учебное заведение, после сдачи итоговой аттестации (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике на отметку не ниже удовлетворительной (3 балла)). Одиннадцатиклассникам, планирующим поступать в вуз, планируется выдавать аттестат после набора на ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ «количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором ».

Документом также подразумевается выдача аттестатов учащимся с ограниченными возможностями здоровья после прохождения ими итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ на «количество баллов не ниже минимального», а в случае ГВЭ — по итогам получения отметки не ниже удовлетворительной.

Кроме того, приказом закрепляется обязанность школ по запросу выпускника отправлять копию аттестата заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также отсканированной копии оригинала аттестата по указанному учеником адресу электронной почты ‎в течение трех календарных дней.