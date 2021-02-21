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Москва

Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 21 февраля 2021
Читатели болгарской газеты «Факты» оценили решение министерства образования Болгарии ввести программу начальной военной подготовки в школах для учащихся 8-10 классов.
В публикации говорится, что о патриотизме в Болгарии принято говорить «как о покойнике — или хорошее, или ничего», передает «ИноСМИ».
Феномен патриотизма, как отмечает газета, рассматривают однобоко, история интерпретируется необъективно, не учитываются «темные стороны» патриотизма. «Разговоров о „славных болгарских воинах“ и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм „роет окопы, а не прокладывает мосты“, — говорится в статье.
Некоторые читатели считают, что военная подготовка для школьников будет нелишней. Другие высказались о том, зачем ее вводят и с кем будет воевать Болгария.
Так, читатель под ником Кси поддержал решение министерства образования Болгарии. „Военную подготовку надо было вернуть, навыки нелишние, кто хочет мира — готовится к войне“, — написал он.
»Я НАТО присягу не давал!» — возразил Трьстика.
Последния Софиянец напомнила, что раньше в школах были занятия по военной подготовке со стрельбой.
«Американцы готовятся к войне, а русские?» — поинтересовался Джоко.
Пользователь обратил внимание на то, что современные подростки «не смогут прокормить себя на природе, если рядом нет Макдональдса и КФС» «Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!» — возмутился комментатор.
«Конечно, готовимся (точнее нас готовят) к войне — к войне против России», — написал Стефан Петров.
Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики. «Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне», — добавил он.
Пользователь Гост не согласился с комментатором и обратил внимание на количество истребителей в российской армии. «И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно», — написал он.
В свою очередь Алис48 призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет. «Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет», — отметила она.
Также комментатор упомянула о том, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму.
«В качестве полигона можно использовать Народное собрание (парламент). Утром, когда депутаты входят, по ним надо открыть огонь (как в пейнтболе). Так будет определяться кворум. По-моему, было бы круто», — предложил Орсун.
«Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель — «приступ патриотизма», — написал Иван Грозни. Он отметил важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя. «Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим», — заключил комментатор.
Пользователь Троцки поддержал введение военной подготовки. «Через несколько лет придут цветные люди и окажется, что современные поколения с радужным флагом будут отражать кибератаки своими смартфонами», — написал он.
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Комментарии 4
Образование , Учения НАТО , McDonald's , НАТО , InoSMI.Ru , Болгария
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