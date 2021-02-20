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Вузы получат гранты на создание инжиниринговых центров 

Парламентская газета 57 минут назад
Вузы получат гранты на создание инжиниринговых центров
Фото: ТАСС
Правительство уточнило порядок предоставления грантов высшим учебным заведениям и научным организациям на реализацию проектов по развитию инжиниринговых центров. Такое постановление вступает в силу 20 февраля.
Согласно документу, средства предоставляют по результатам конкурса программ развития. Конкурс объявляет Министерство науки и высшего образования не менее чем за пять дней до начала приёма заявок. Сообщение о конкурсе министерство разместит на едином портале бюджетной системы РФ в Интернете и на своем официальном сайте. Гранты получат те вузы и научные организации, в которых созданы условия для постижения наилучших результатов. Также внесены изменения в перечень требований к этим организациям и образовательным учреждениям
В постановлении уточнили понятие «инжиниринговый центр» — это структурное подразделение организации, основным направлением деятельности которого является оказание инжиниринговых, исследовательских и образовательных услуг, а также услуг промышленного дизайна.
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Образование , Общество
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