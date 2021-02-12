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Студентам сделают перерасчёт за «коронавирусное» обучение на дому 

News.ru и ещё 1 16 минут назад
Студентам сделают перерасчёт за «коронавирусное» обучение на дому
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о снижении платы за обучение в вузах. Институты обязаны будут сделать перерасчёт, если на время пандемии перевели студентов на дистанционное обучение.
Депутаты аргументируют это тем, что качество обучения на удалёнке сильно упало, а деятельность преподавателей сводилась к рассылке заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного изучения, пишет «Парламентская газета».
Авторы законопроекта отмечают, что с переводом на дистанционное обучение фактическая вовлечённость студентов в процесс обучения свелась к нулю. А педагоги не в силах на расстоянии проверить качественное усвоение знаний.
Снижение платы позволит вузам более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам — получить компенсацию за существенно изменившиеся условия обучения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобрнауки переводит всех российских студентов на очную форму обучения с 8 февраля. Соответствующий указ подписал глава ведомства Валерий Фальков.
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Образование , Общество , Валерий Фальков , Госдума , Минобрнауки , Парламентская газета
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