Студентам сделают перерасчёт за «коронавирусное» обучение на дому 

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о снижении платы за обучение в вузах. Институты обязаны будут сделать перерасчёт, если на время пандемии перевели студентов на дистанционное обучение.

Депутаты аргументируют это тем, что качество обучения на удалёнке сильно упало, а деятельность преподавателей сводилась к рассылке заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного изучения, пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта отмечают, что с переводом на дистанционное обучение фактическая вовлечённость студентов в процесс обучения свелась к нулю. А педагоги не в силах на расстоянии проверить качественное усвоение знаний.

Снижение платы позволит вузам более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам — получить компенсацию за существенно изменившиеся условия обучения.