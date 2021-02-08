ДГУ и Геоскан проведут мастер-классы по робототехнике для детей

Природоохранная прокуратура пресекла факт незаконного содержания львенка. «В ходе проверки установлен факт ввоза львенка на территорию г. Санкт-Петербурга, его дальнейшего содержания и использования в отсутствие правоустанавливающих документов», — сообщили в ведомстве. Животное изъяли и направили на временное содержание в Российский карантинный центр диких животных «ВЕЛЕС».