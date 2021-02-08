ДГУ и Геоскан проведут мастер-классы по робототехнике для детей

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Петербуржец незаконно держал у себя дома львенка 

ЧП Столица и ещё 1 5 часов назад
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Фото: ЧП Столица
Природоохранная прокуратура пресекла факт незаконного содержания львенка. «В ходе проверки установлен факт ввоза львенка на территорию г. Санкт-Петербурга, его дальнейшего содержания и использования в отсутствие правоустанавливающих документов», — сообщили в ведомстве. Животное изъяли и направили на временное содержание в Российский карантинный центр диких животных «ВЕЛЕС».
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Образование , Робототехника
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