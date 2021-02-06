Поменялся порядок отбора иностранцев в вузы России

Для распределения бюджетных мест для иностранных абитуриентов в Минобрнауки создадут межведомственный координационный орган, в который войдут представители Минпросвещения и других заинтересованных ведомств. Это установлено в новом порядке отбора иностранных студентов, который вступает в силу 6 февраля.

Согласно приказу Минобрнауки, план приёма должен формироваться в разрезе иностранных государств с учётом международных обязательств России и её межгосударственных проектов.

Отбор кандидатов, как и ранее, будет проходить в два этапа. Предварительно российские вузы должны направить в Минобрнауки заявки с указанием, сколько иностранцев и на какие специальности они готовы принять. Об этих предложениях ведомство проинформирует диппредставительства РФ за рубежом.

В новом приказе, наконец, детализировано, что именно представляет собой первый отборочный этап. Это может быть тестирование, конкурс документов об образовании или квалификации, творческое испытание, конкурс портфолио, собеседование (в том числе дистанционное) на территории других стран, а также олимпиады. По итогам отбора чиновники создают рейтинги иностранных абитуриентов по каждой стране, к которым прилагают их досье. Досье включает внушительный набор документов, включая медсправки и списки опубликованных работ, здесь же будущий студент указывает, в какие вузы хотел бы поступить. Список кандидатов, отобранных по итогам олимпиад, сформируют по каждому такому испытанию отдельно. На случай, если кто-то в итоге откажется поступать или не пройдёт второй этап отбора, будут формировать резервный список кандидатов.

Второй этап — отбор абитуриентов по итогам первого тура уже непосредственно теми вузами, которые готовы взять их на обучение. Определиться со списком иностранных абитуриентов вуз должен до 1 июля. Если будущая специальность предполагает наличие творческих способностей, особых физических или психологических качеств, то иностранцев пригласят на дополнительный экзамен — он должен пройти до 5 августа. По решению вуза, это испытание можно провести дистанционно, но только при условии точной идентификации испытуемого.

В новых правилах также уточнили, что делать с абитуриентами, которых не отобрали в выбранные ими вузы. В этом случае их документы предложат рассмотреть двум вузам, в которых учится меньше всего иностранцев и есть такая же учебная программа.