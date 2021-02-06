Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Меняется порядок отбора иностранцев в вузы России 

Парламентская газета 1 час назад
Поменялся порядок отбора иностранцев в вузы России
Фото: ИГОРЬ САМОХВАЛОВ / ПГ
Для распределения бюджетных мест для иностранных абитуриентов в Минобрнауки создадут межведомственный координационный орган, в который войдут представители Минпросвещения и других заинтересованных ведомств. Это установлено в новом порядке отбора иностранных студентов, который вступает в силу 6 февраля.
Согласно приказу Минобрнауки, план приёма должен формироваться в разрезе иностранных государств с учётом международных обязательств России и её межгосударственных проектов.
Отбор кандидатов, как и ранее, будет проходить в два этапа. Предварительно российские вузы должны направить в Минобрнауки заявки с указанием, сколько иностранцев и на какие специальности они готовы принять. Об этих предложениях ведомство проинформирует диппредставительства РФ за рубежом.
В новом приказе, наконец, детализировано, что именно представляет собой первый отборочный этап. Это может быть тестирование, конкурс документов об образовании или квалификации, творческое испытание, конкурс портфолио, собеседование (в том числе дистанционное) на территории других стран, а также олимпиады. По итогам отбора чиновники создают рейтинги иностранных абитуриентов по каждой стране, к которым прилагают их досье. Досье включает внушительный набор документов, включая медсправки и списки опубликованных работ, здесь же будущий студент указывает, в какие вузы хотел бы поступить. Список кандидатов, отобранных по итогам олимпиад, сформируют по каждому такому испытанию отдельно. На случай, если кто-то в итоге откажется поступать или не пройдёт второй этап отбора, будут формировать резервный список кандидатов.
Второй этап — отбор абитуриентов по итогам первого тура уже непосредственно теми вузами, которые готовы взять их на обучение. Определиться со списком иностранных абитуриентов вуз должен до 1 июля. Если будущая специальность предполагает наличие творческих способностей, особых физических или психологических качеств, то иностранцев пригласят на дополнительный экзамен — он должен пройти до 5 августа. По решению вуза, это испытание можно провести дистанционно, но только при условии точной идентификации испытуемого.
В новых правилах также уточнили, что делать с абитуриентами, которых не отобрали в выбранные ими вузы. В этом случае их документы предложат рассмотреть двум вузам, в которых учится меньше всего иностранцев и есть такая же учебная программа.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Парламентская газета: последние новости
Выпускные экзамены в школах начнутся в конце мая Выпускные экзамены в школах начнутся в конце мая МТУСИ основан 100 лет назад МТУСИ основан 100 лет назад Инвестирование средств целевого капитала предлагают упростить Инвестирование средств целевого капитала предлагают упростить
Комментарии
Образование , Общество , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение