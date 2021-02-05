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Столичные студенты вернутся к очному обучению 8 февраля 

Москва меняется и ещё 11 5 февраля 2021
Столичные студенты вернутся к очному обучению 8 февраля
Фото: Москва меняется
Столичные студенты вернутся к очному обучению 8 февраля, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что транспортные карты студентов также будут разблокированы 8 февраля.
Сообщение Столичные студенты вернутся к очному обучению 8 февраля появились сначала на Москва Меняется.
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