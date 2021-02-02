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В Госдуме предложили разработать систему государственного репетиторства 

ТК «Звезда» и ещё 2 43 минуты назад
В РФ захотели создать систему государственного репетиторства
Фото: ТК «Звезда»
В России предложили разработать систему государственного репетиторства. Она должна помочь школьникам в подготовке к экзаменам. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
Парламентарий направил письмо на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, заметив, что для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ родители школьников, как правило, обращаются к репетиторам. Как отметил депутат, подготовка к ОГЭ может составить порядка 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ — даже превысить 100 тысяч рублей, что может позволить себе далеко не каждая семья.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны», — передает RT отрывок из текста письма.

Предполагается, что подготовка может реализовываться на основе выдачи бесплатного сертификата. Он предоставит право на занятия по подготовке к четырем предметам.
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Комментарии 1
Образование , Общество , Татьяна Голикова , Иван Сухарев , Госдума
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