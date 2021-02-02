В РФ захотели создать систему государственного репетиторства

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны», — передает RT отрывок из текста письма.