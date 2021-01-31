В Канаде профессор продолжил вести лекции после смерти 

Студент университета Конкордия в Монреале Аарон Ансуини обнаружил, что онлайн-лекции по истории искусств ведет преподаватель, умерший в 2019 году.

Как пишет Toronto Star, это стало известно, когда проходивший обучение студент прослушал лекцию и решил задать преподавателю несколько вопросов. После этого Ансуини написал в Twitter, что студенты часто учатся по учебникам умерших авторов, однако он нашел странным, что он узнал о смерти профессора после курса.