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Москва

В Канаде профессор продолжил вести лекции после смерти 

Москва24 и ещё 1 22 минуты назад
В Канаде профессор продолжил вести лекции после смерти
Фото: ТАСС
Студент университета Конкордия в Монреале Аарон Ансуини обнаружил, что онлайн-лекции по истории искусств ведет преподаватель, умерший в 2019 году.
Как пишет Toronto Star, это стало известно, когда проходивший обучение студент прослушал лекцию и решил задать преподавателю несколько вопросов. После этого Ансуини написал в Twitter, что студенты часто учатся по учебникам умерших авторов, однако он нашел странным, что он узнал о смерти профессора после курса.
Семья покойного Франсуа-Марка Ганьона, напротив, поддержала идею университета. Его сын заявил, что счастлив, так как студенты до сих пор извлекают пользу. Жена преподавателя также положительно отнеслась к ситуации. Она порадовалась, что со смертью некоторых людей их присутствие на земле продолжается. Ранее стало известно, что три столичных вуза — МГТУ имени Баумана, РГГУ и МГИМО — возобновляют очный режим обучения, прерванный из пандемии коронавируса.
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Образование , Общество , МГИМО , МГТУ им. Баумана , Канада , Монреаль
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