Студенты МГУ вернутся к очному обучению 

Студенты МГУ имени М. В Ломоносова возобновят очное обучение с 8 февраля, им будет необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

В приказе, подписанном ректором МГУ Виктором Садовничим , отмечается, что 8 февраля начнется весенний семестр 2020/21 учебного года. В документе также рекомендовано оставить возможности для "частичного применения" дистанционного обучения.

Преподаватели старше 65 лет, а также те, кто имеют хронические заболевания, будут заниматься очно лишь "по согласованию".

Массовые мероприятия в университете по-прежнему ограничены. Каждой группе рекомендуется заниматься в одной и той же аудитории, чтобы свести к минимуму контакты студентов из разных групп, во время занятий будет применяться шахматная рассадка.

Студенты и сотрудники университета обязаны будут носить средства индивидуальной защиты.