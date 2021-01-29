Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Студенты МГУ вернутся к очному обучению 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Студенты МГУ вернутся к очному обучению
Фото: РИА Новости
Студенты МГУ имени М. В Ломоносова возобновят очное обучение с 8 февраля, им будет необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Об этом сообщается на официальном сайте университета.
В приказе, подписанном ректором МГУ Виктором Садовничим, отмечается, что 8 февраля начнется весенний семестр 2020/21 учебного года. В документе также рекомендовано оставить возможности для "частичного применения" дистанционного обучения.
Преподаватели старше 65 лет, а также те, кто имеют хронические заболевания, будут заниматься очно лишь "по согласованию".
Массовые мероприятия в университете по-прежнему ограничены. Каждой группе рекомендуется заниматься в одной и той же аудитории, чтобы свести к минимуму контакты студентов из разных групп, во время занятий будет применяться шахматная рассадка.
Студенты и сотрудники университета обязаны будут носить средства индивидуальной защиты.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Национальная Служба Новостей: последние новости
Рособрнадзор: Процедура ЕГЭ в 2021 году не изменится Рособрнадзор: Процедура ЕГЭ в 2021 году не изменится СК проверяет факты насилия против полицейских на незаконных акциях в Москве СК проверяет факты насилия против полицейских на незаконных акциях в Москве Минпросвещения: Учителей не будут отстранять от работы за отказ прививаться от COVID-19 Минпросвещения: Учителей не будут отстранять от работы за отказ прививаться от COVID-19
Образование , Общество , Виктор Садовничий , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение