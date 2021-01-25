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В Татьянин день состоится запуск премии «Студент года — 2021» 

ТАСС 24 минуты назад
Запуск премии «Студент года-2021» состоится в Татьянин день
Фото: ТАСС
Старт российской национальной премии "Студент года — 2021" состоится в Татьянин день 25 января. На Красной площади в Москве пройдет Спортивная студенческая ночь, в МГУ им. Ломоносова покажут поздравления от космонавтов с МКС, также будут представлены уникальные реликвии Императорского Московского университета.

"В понедельник, 25 января, в 14:00 в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей" состоится церемония старта российской национальной премии "Студент года — 2021" и образовательной смены премии", — сообщила пресс-служба мастерской.

В церемонии открытия примет участие глава Минобрнауки Валерий Фальков.
В этом году участники с 25 по 27 января смогут повысить профессиональные и личностные навыки, научатся работать в команде. Премия является совместным проектом Российского союза молодежи и президентской платформы "Россия — страна возможностей", проходит при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежи.
В Татьянин день состоится Спортивная студенческая ночь, главной площадкой проведения мероприятия станет ГУМ-каток на Красной площади, где будут викторины и конкурсы среди студентов, массовое катание, выступления артистов, сообщается на сайте Минспорта РФ. Вечером студенты смогут пообщаться с главой Минспорта Олегом Матыциным и главой Минобрнауки Валерием Фальковым, обсудить развитие студенческого спорта.
В этот день также состоится гала-матч по хоккею с участием команды ХК "Красные Звезды" и сборной команды Студенческой хоккейной лиги. В состав команд войдут министры Матыцин и Фальков, хоккеисты Алексей Яшин, Алексей Морозов, Андрей Николишин, ректоры вузов, руководители студенческих хоккейных команд. Церемония открытия фестиваля состоится в 21:00, в рамках мероприятия будут награждены победители битвы болельщиков гала-матча по хоккею и вручены почетные грамоты президента Владимира Путина за активное участие в общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Поздравления студентов
С Днем российского студенчества 25 января поздравят космонавты с МКС, сообщили в пресс-службе МГУ. В понедельник и вторник в МГУ состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 266-летней годовщине со Дня основания Московского университета и Дню студента.
Днем ректор МГУ академик Виктор Садовничий выступит на пресс-конференции в Москве, а вечером в актовом зале главного здания вуза проведет заседание, где ученые университета и лауреаты премий получат награды, прозвучат поздравления от космонавтов с МКС, а также будут показаны уникальные реликвии Императорского Московского университета. А 26 января студентов ждет гала-концерт и студенческий огонек в онлайн-формате.

"Татьянин день" — это праздник единения всего Московского университета от первокурсников до профессорского состава и руководства МГУ. Еще в середине XIX столетия современники называли Татьянин день праздником русского просвещения, безудержного и своевольного духа", — отметили в пресс-службе МГУ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравил студентов с Татьяниным днем.

"Искренне желаю всем студентам настойчивости, жизнелюбия и открытости миру. Живите на полную мощность — учитесь, занимайтесь тем, в чем талантливы, реализуйте смелые идеи, верьте в себя и свои мечты", — приводит пресс-служба Минпросвещения его слова.

По данным Минобрнауки РФ, в вузах страны обучается порядка 4 млн студентов. Согласно данным Минпросвещения, в колледжах и техникумах обучается 3 млн студентов.
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Комментарии
Образование , Общество , Андрей Николишин , Виктор Садовничий , Алексей Яшин , Алексей Морозов , Валерий Фальков , Олег Матыцин , Владимир Путин , Сергей Кравцов , МГУ , Минспорта , Минобрнауки , Москва
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