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Москва

Вступительные испытания в вузы в этом году планируется провести в форме ЕГЭ 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
Вступительные испытания в вузы могут пройти в форме ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Минпросвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает в нынешнем году провести вступительные испытания в вузы в форме ЕГЭ. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов. В ведомстве считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.
В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.
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Образование , Общество , Рособрнадзор
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