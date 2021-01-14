В России предложили отменить ОГЭ

Государственной думе работают над законопроектом об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Документ планируется внести на рассмотрение депутатами весной. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

— На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ, — сообщил он корреспонденту «Известий».

Парламентарий добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Зайцев высказал мнение, что оба экзамена оценивают не реальные знания учеников, а навыки, которые получены при подготовке к аттестации.

Он отметил, что законопроект об отмене ОГЭ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента в марте или апреле этого года.