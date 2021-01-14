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Госдума рассмотрит законопроект об отмене ОГЭ 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
В России предложили отменить ОГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
В Государственной думе работают над законопроектом об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Документ планируется внести на рассмотрение депутатами весной. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

— На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе. В перспективе же полная отмена ОГЭ, — сообщил он корреспонденту «Известий».

Парламентарий добавил, что следующим шагом может стать отмена ЕГЭ. Зайцев высказал мнение, что оба экзамена оценивают не реальные знания учеников, а навыки, которые получены при подготовке к аттестации.
Он отметил, что законопроект об отмене ОГЭ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента в марте или апреле этого года.
При этом в Рособрнадзоре заявили, что на данный момент не видят необходимости в отмене ОГЭ. По мнению ведомства, данный экзамен дает объективную оценку знаниям школьников.
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Комментарии
Образование , Общество , Законопроекты , Результаты ЕГЭ , Подготовка к учебному году , Рособрнадзор , Госдума , газета "Известия"
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