Учителя предположили, что образование станет доступно лишь богатым

Дети в обеспеченных семьях имеют больший доступ к образованию, чем в бедных. Такая проблема российских школ стала особенно явной во время дистанционного обучения. Это может привести к тому, что в будущем образование смогут получать только дети богатых родителей, как это было сто лет назад, рассказал в беседе с URA.RU заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Расслоение по социальному признаку наметилось ранее: одни дети обучались в элитных гимназиях, другие в муниципальных школах. В пандемию расслоение будет больше. Это и возможности одних родителей обращаться к услугам репетитора, и техническая оснащенность базами, платформами, гаджетами, компьютерами. По этому пункту мы видим разделение», — назвал проблему Снегуров.

По его словам, разный доступ к образованию в зависимости от материального положения родителей в будущем может привести к еще большему контрасту среди населения.

«Увеличится дистанция между возможностями по поступлению в вузы, по доступу к современному образованию. Это приведет к общей социальной дифференциации», — продолжил учитель.

Учитель по русскому языку и литературе Татьяна Кочубей в разговоре с URA.RU подчеркнула, что проблему могут решить российские власти.

«Если государство декларирует бесплатное образование, то оно должно быть равным для всех. [Нужно] дать деньги школам, чтобы они закупили современную технику, и дать ее детям, как бесплатные учебники. Вторая позиция — пересмотреть образовательные программы по информатике, чтобы совершенствовать навыки работы на разных платформах», — видит выход учитель.