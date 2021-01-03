Названы самые перспективные специальности в вузах

Составлен топ-10 специальностей в российских вузах, которые являются самыми перспективными. Рейтинг направлений возглавили «Медиакоммуникации». Эта специальность хоть и тесно связана с традиционной журналистикой, но также она включает в себя знания цифровых технологий.

Руководитель этой программы в НИУ ВШЭ Александр Куприянов уточнил, что после обучения по данной специальности бывшие студенты смогут позволить себе работать журналистами, продюсерами и разработчиками новых медиапродуктов. Также они смогут заниматься диджитал-маркетингом. Он рассказал, что студенты по данному направлению изучают Медиаэкономику, управление проектами, основы драматургии, UI/UX и другие дисциплины. Кроме того, обучающие получают компетенции для работы в области документального кино и смогут создавать музыкальные клипы.

Среди самых перспективных специальностей также оказались «Речеведческая экспертиза» и «Инженерно-ориентированная физика». Обучающиеся по первой программе получают компетенции на стыке юриспруденции и лингвистики. Навыки выпускников востребованы для расследования преступлений, в которых необходим анализ письменной или устной речи. Эти специалисты могут, например, помогать определять, что является оскорблением, а что — нет.

«Инжинерно-ориентированная физика» готовит специалистов по работе на современных высокотехнологичных предприятиях.

В топ-10 также попали такие направления, как «Организация информационного производства», «Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение», «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» и целый ряд специальностей, связанных с искусственным интеллектом. Так, в рейтинг перспективных были включены: «Мехатроника и робототехника» и «Искусственный интеллект и разработка программных продуктов».