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Москва

Сергей Кравцов: В 2021 году ЕГЭ останется только для поступающих в вузы 

Российская Газета 24 минуты назад
Когда будет утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ? Планируется ли сократить количество обязательных предметов? На эти вопросы в ходе "Делового завтрака" в "Российской газете" ответил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Сергей Кравцов: Вчера в правительстве прошло совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой. Я озвучу решения, которые были приняты и будут реализованы в нормативной базе.
Первое. Итоговое сочинение для 11-классников (это допуск к государственной итоговой аттестации) пройдет во второй декаде апреля.
Второе. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ предполагается с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период — с 12 по 17 июля — для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать в основной период.

Третье. Кто не будет поступать в вуз, сдают Государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике — с 24 по 28 мая. Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ. Это форма контрольной работы, которая проводится в школе.

Четвертое. Что касается итоговой аттестации в 9 классах, то основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая. Дополнительный период — начало сентября. Но сдача экзаменов в 9 классах обязательна только по русскому языку и по математике. Кроме того, останется один предмет по выбору, который будет проводиться в форме контрольной работы в своей школе.
Пятое. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах можно проводить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий: экзамен проходит устно. Даты итогового собеседования — 10 февраля, 10 марта и 17 мая.
Шестое. Что касается выдачи аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали за особые успехи в обучении, они в 2021 году будут выдаваться с учетом результатов Единого государственного экзамена. Напомню, что в 2020 году аттестаты с отличием можно было получить на основе школьных оценок, без ЕГЭ. И мы сразу увидели взрывной рост количества таких аттестатов, где были все пятерки. Поэтому принято решение: если школьник уверен в себе и идет на медаль "За особые успехи в учении", то получает аттестат с отличием с учетом результатов ЕГЭ. Но, как правило, такие выпускники поступают в вуз. Поэтому они и сдают Единый государственный экзамен.
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Комментарии
Образование , Видео , Общество , Татьяна Голикова , Сергей Кравцов , "Российская газета"
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