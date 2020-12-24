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Студенты ДВФУ обучили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского 

РИА Новости и ещё 1 16 минут назад
В ДВФУ научили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского
Фото: © РИА Новости / Николай Петров
Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле поэта Владимира Маяковского, сообщает вуз.

"На обучение нейросети студентам первого курса магистратуры по направлению "Кибербезопасность" понадобилась неделя. В течение этого времени искусственный интеллект анализировал произведения Владимира Маяковского, а затем научился подражать стилю поэта", — говорится в сообщении.

Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин отметил, что у машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в "цифровом творчестве". Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты, есть задел даже для коммерческого использования, отметил он.
Ранее студенты ДВФУ создали цифрового музыканта на основе искусственного интеллекта. Нейросеть исполняет произведения в стиле лаунж.
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Образование , Наука и техника , Греция , Ия
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