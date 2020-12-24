В ДВФУ научили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

"На обучение нейросети студентам первого курса магистратуры по направлению "Кибербезопасность" понадобилась неделя. В течение этого времени искусственный интеллект анализировал произведения Владимира Маяковского, а затем научился подражать стилю поэта", — говорится в сообщении.