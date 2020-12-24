В ДВФУ научили нейросеть писать стихи в стиле Маяковского

Исследовательская команда студентов Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке научила нейросеть сочинять стихи в стиле поэта Владимира Маяковского, сообщает вуз.
"На обучение нейросети студентам первого курса магистратуры по направлению "Кибербезопасность" понадобилась неделя. В течение этого времени искусственный интеллект анализировал произведения Владимира Маяковского, а затем научился подражать стилю поэта", — говорится в сообщении.
Директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин отметил, что у машинного обучения и технологии искусственного интеллекта есть большой потенциал в "цифровом творчестве". Искусство, которое создает нейросеть, можно интегрировать в партнерские проекты, есть задел даже для коммерческого использования, отметил он.
Ранее студенты ДВФУ создали цифрового музыканта на основе искусственного интеллекта. Нейросеть исполняет произведения в стиле лаунж.