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МГИМО вошел в ТОП-60 рейтинга QS University Rankings: EECA 

Управа района Проспект Вернадского и ещё 1 1 час назад
МГИМО вошел в ТОП-60 рейтинга QS University Rankings: EECA
Фото: РИА Новости
16 декабря был опубликован международный рейтинг агентства QS. В «Рейтинг университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия» вошли ведущие вузы СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики.
МГИМО в нем занял первое место по соотношению студентов и преподавателей. Вуз значительно улучшил свои показатели академической репутации и количеству цитат в статьях.
За последние четыре года количество статей МГИМО в международной базе Scopus выросло в 4,4 раза, количество цитат в этих публикациях увеличилось в 13 раз. Кроме того, в рейтинге отмечено увеличение числа иностранных студентов в вузе и доли педагогов с ученой степенью. В общей сложности в рейтинг попали 400 вузов. МГИМО в нем занял общее 53 место.
При исследовании учитывались академическая репутация вуза, репутация среди работодателей, соотношение количества студентов и профессорского состава, процент иностранных студентов и количество цитат в научных статьях.
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Образование , Новости Москвы , МГИМО
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