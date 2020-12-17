МГИМО вошел в ТОП-60 рейтинга QS University Rankings: EECA 

16 декабря был опубликован международный рейтинг агентства QS. В «Рейтинг университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия» вошли ведущие вузы СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики.

МГИМО в нем занял первое место по соотношению студентов и преподавателей. Вуз значительно улучшил свои показатели академической репутации и количеству цитат в статьях.

За последние четыре года количество статей МГИМО в международной базе Scopus выросло в 4,4 раза, количество цитат в этих публикациях увеличилось в 13 раз. Кроме того, в рейтинге отмечено увеличение числа иностранных студентов в вузе и доли педагогов с ученой степенью. В общей сложности в рейтинг попали 400 вузов. МГИМО в нем занял общее 53 место.

При исследовании учитывались академическая репутация вуза, репутация среди работодателей, соотношение количества студентов и профессорского состава, процент иностранных студентов и количество цитат в научных статьях.